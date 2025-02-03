القادم من بطل مصر وإفريقيا.. إنترسيتي الإسباني يضم موديست
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 20:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنترسيتي الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق.
أنتوني موديست
النادي : لاعب حر
وأوضح النادي الإسباني أن موديست القادم من النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا سينضم لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
ويحتل إنترسيتي المركز الأخير في دوري الدرجة الثالثة الإسباني في الموسم الجاري.
وانضم موديست لصفوف الأهلي الموسم الماضي بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني.
ومع الأهلي حصل موديست على الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.
ورحل موديست عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي ولم ينضم لأي نادي في النصف الأول من الموسم الجاري.
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