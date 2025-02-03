رغم حسم الصعود - أهلي جدة يهزم السد بثلاثية في أبطال آسيا

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 20:15

كتب : FilGoal

أهلي جدة ضد السد - دوري أبطال آسيا

نجح فريق أهلي جدة في التغلب على السد ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتغلب أهلي جدة على السد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بمدينة الدوحة القطرية.

وافتتح أكرم عفيف التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى لصالح السد.

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ونجح روبرتو فيرمينو في التعادل سريعا بالدقيقة العاشرة قبل أن ينجح إيبانز في التقدم لأهلي جدة في الدقيقة 39.

وحسم رياض محرز نقاط المباراة للفريق السعودي بهدف ثالث في الدقيقة 81.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 19 نقطة مفردا بالصدارة من ستة انتصارات وتعادل وحيد.

بينما تجمد رصيد السد عند 12 نقطة بعدما تعرض للهزيمة الأولى.

ويختتم أهلي جدة منافسات المجموعات بمواجهة الغرافة يوم 17 فبراير الجاري.

بينما يحل السد ضيفا على باختاكور في الجولة الختامية.

ويتأهل أول 8 فرق من مرحلة القسم الغربي إلى ثمن النهائي.

دوري أبطال آسيا أهلي جدة السد
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