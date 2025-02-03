قائمة بيراميدز - غياب الثلاثي الأجنبي أمام المنصورة في الكأس

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة المنصورة في كأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد المنصورة في دور الـ32 لكأس مصر، في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

وتعد المباراة مؤجلة بسبب مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

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وشهدت القائمة غياب الثلاثي الأجنبي لبيراميدز، فيستون ماييلي ووليد الكرتي وبلاتي توريه.

كما يغيب أيضا علي جبر وأحمد توفيق.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.

ويتلقي الفائز من هذه المباراة مع المقاولون العرب في دور الـ16.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي – طارق علاء – أسامة جلال – كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين – محمود عبد العاطي – أحمد عاطف – صامويل أومسا – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل

الهجوم: صديق أوجولا – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – مروان حمدي

بيراميدز المنصورة كأس مصر
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