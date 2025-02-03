كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوار تصفيات إفريقيا بالفوز على بوروندي

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 19:58

كتب : محمد سمير

رنيم الجداوي - منتخب مصر سيدات كرة سلة

افتتحت سيدات منتخب مصر لكرة السلة مشوار التصفيات المؤهل لأمم إفريقيا بالفوز على بوروندي.

وتغلبت سيدات مصر على بوروندي بنتيجة 102-40 في افتتاح تصفيات المنطقة الخامسة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم تصفيات المنطقة الخامسة كل من مصر وأوغندا وكينيا وبوروندي وجنوب السودان.

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وتستضيف صالة حسن مصطفى تصفيات المنطقة الخامسة حتى 7 فبراير الجاري، ويتأهل بطل التصفيات لأمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب أوغندا قد تغلب على كينيا بنتيجة 78-56 في الجولة الافتتاحية.

ويلعب منتخب مصر في تمام السادسة من مساء غدا الثلاثاء أمام أوغندا.

وتضم قائمة سيدات مصر لكرة السلة كلا من: نادين سلعاوي - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - فريدة وائل - إنجي صلاح - أسرار ماجد - هالة شعراوي - ملك هشام - آية الفقي - نور طلعت - يارا أسامة.

ويأتي جدول سيدات مصر كالآتي:

4 فبراير - مصر × أوغندا - 6 مساء

5 فبراير - راحة

6 فبراير - مصر × جنوب السودان

7 فبراير - مصر × كينيا

وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال ورواندا ومالي والكاميرون تأهلها بالفعل.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

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