كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوار تصفيات إفريقيا بالفوز على بوروندي
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 19:58
كتب : محمد سمير
افتتحت سيدات منتخب مصر لكرة السلة مشوار التصفيات المؤهل لأمم إفريقيا بالفوز على بوروندي.
وتغلبت سيدات مصر على بوروندي بنتيجة 102-40 في افتتاح تصفيات المنطقة الخامسة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وتضم تصفيات المنطقة الخامسة كل من مصر وأوغندا وكينيا وبوروندي وجنوب السودان.
وتستضيف صالة حسن مصطفى تصفيات المنطقة الخامسة حتى 7 فبراير الجاري، ويتأهل بطل التصفيات لأمم إفريقيا 2025.
وكان منتخب أوغندا قد تغلب على كينيا بنتيجة 78-56 في الجولة الافتتاحية.
ويلعب منتخب مصر في تمام السادسة من مساء غدا الثلاثاء أمام أوغندا.
وتضم قائمة سيدات مصر لكرة السلة كلا من: نادين سلعاوي - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - فريدة وائل - إنجي صلاح - أسرار ماجد - هالة شعراوي - ملك هشام - آية الفقي - نور طلعت - يارا أسامة.
ويأتي جدول سيدات مصر كالآتي:
4 فبراير - مصر × أوغندا - 6 مساء
5 فبراير - راحة
6 فبراير - مصر × جنوب السودان
7 فبراير - مصر × كينيا
وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.
وحسمت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال ورواندا ومالي والكاميرون تأهلها بالفعل.
ويتأهل أول أربعة منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.