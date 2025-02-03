ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد تحكيم مواجهة إسبانيول

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد سالزبورج - دوري أبطال أوروبا

تقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة فريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي: "تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري".

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وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق قد تحدث عن أخطاء التحكيم في المواجهة بمؤتمر صحفي عقب اللقاء.

وشدد أنشيلوتي وقتها أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول لا يمكن تفسيره بعد التدخل على كيليان مبابي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فريق أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

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