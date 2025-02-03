دوري NBA – صفقة قوية أخرى.. فوكس يزامل ويمبانياما في سان أنطونيو

أتم فريق سان أنطونيو سبيرز صفقة قوية في دوري كرة السلة الأمريكية NBA بالتعاقد مع دي آرون فوكس نجم سكرامنتو كينجز.

ونجح سان أنطونيو سبيرز في ضم صانع الألعاب المميز إلى صفوف فريقه، ليزامل أهم موهبة في عالم كرة السلة في الوقت الحالي وهو الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

ودخل في الصفقة فريق آخر وهو شيكاغو بولز الذي حصل على 3 لاعبين وهم زاك كولينز وكيفين هيرتر وتري جونز.

بينما حصل سكرامنتو كينجز على زاك لافين نجم شيكاغو بولز السابق وسيدي سيسوكو بالإضافة إلى 3 بطاقات اختيار اللاعبين من الجولة الأولى، ومثلهم من الجولة الثانية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إتمام الصفقة المدوية التي هزت عالم الرياضة أمس، وهي انتقال لوكا دونشيتش نجم دالاس مافريكس إلى لوس أنجلوس ليكرز ليزامل الأسطورة ليبرون جيمس.