إقامة النسخة الأولى من جيميرجي مصر للألعاب الإلكترونية تحت رعاية وزارة الرياضة

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

جيميرجي مصر

أقيمت النسخة الأولى من جيميرجي مصر في البروچ لتحقق تجربة فريدة في صناعة الرياضات الإلكترونية إقليمياً وجاء ذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

جيميرجي مصر، هي أحد أكبر الأحداث العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، وجمع جيميرجي مصر على مدار ثلاثة أيام، من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، آلاف الزوار، أُتيحت لهم فرصة الاستمتاع ببرامج متنوعة.

يأتي هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تنظيم أفضل الفعاليات المحلية والعالمية بشكل احترافي يليق باسم جمهورية مصر العربية.

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قدم جيميرجي مصر لصناعة الرياضات الإلكترونية والألعاب مزيجًا من البطولات المثيرة ومسابقات الـ cosplays، بمشاركة فرق دولية ومحلية، وتجارب تفاعلية، وعروض حية يومية، بالإضافة إلى تجربة ممتعة للتسوق عبر متاجر التجزئة، مع توفر المأكولات والمشروبات.

كما وفر المهرجان فرصة فريدة للحاضرين للتفاعل مع صناع المحتوى والمؤثرين المحليين والدوليين، وشخصيات الألعاب البارزين.

علاوة على ذلك، وفر مهرجان جيميرجي مصر للمواهب المصرية فرصة لاكتشافها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، مما يتيح لهم عرض قدراتهم على جمهور عالمي. وشهد المهرجان ثلاثة أيام من البطولات التنافسية لمختلف الألعاب، بما في ذلك FC25 وValorant وPUBG Mobile وLeague of Legends وRocket League وFree Fire، حيث أظهر اللاعبون مهاراتهم وتنافسوا على جوائز مالية ضخمة تجاوزت 2 مليون جنيه مصري.

جيميرجي gaming
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