بولونيا يتعاقد مع قائد ميلان

أعلن نادي بولونيا تعاقده مع دافيد كالابريا قادما من ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الإعارة ستكلف بولونيا فقط 2 مليون يورو لأن اللاعب سينتهي تعاقده بنهاية الموسم مما يعني أن الصفقة هي إعارة ولكن بصيغة البيع.

ورحل كالابريا بعد 12 عاما مع ميلان وبعد سنوات كقائد للفريق.

وكان كالابريا قد لعب مع الفريق الأول لميلان في 2015 بعد موسمين مع الشباب واستمر حتى شهر يناير الحالي.

وخلال سنواته بقميص ميلان لعب كالابريا 272 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 21 آخرين.

وتوج كالابريا مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي مرة وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وكان كالابريا قد دخل في مشادة مع كونسيساو مدرب الفريق عقب مباراة بارما في الدوري منذ أسبوع.

وكان ميلان قد تعاقد مع كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي السابق بنفس مركز كالابريا بالإضافة لامتلاكه إيمرسون رويال الذي انضم ببداية الموسم.