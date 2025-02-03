تريزيجيه: نسعى لاستكمال مشوارنا في أبطال آسيا.. والفرق الكبيرة تمر بظروف

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

تريزيجيه

أشاد محمود تريزيجيه لاعب الريان بفوز فريقه على حساب العين ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعات أبطال آسيا.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

وتغلب الريان خارج ملعبه على العين بهدفين مقابل هدف واحد ليقترب خطوة نحو ثمن النهائي، وسجل محمود تريزيجيه هدف الريان الأول.

وقال محمود تريزيجيه لاعب الريان عبر قناة أبوظبي الرياضية: "الحمد لله على حصد الثلاث نقاط أمام فريق كبير مثل العين".

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وشدد "الأهم الفوز بالمباراة واستكمال مشوارنا في البطولة".

وتابع تريزيجيه "نحترم العين كثيرا، الفرق الكبيرة تمر بظروف ولكن يبقى فريق كبير في النهاية، الحمد لله كنا الأفضل وحققنا الفوز".

ورفع الريان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بينما يتذيل العين الترتيب برصيد نقطتين ويفقد حظوظه في التأهل.

وكان العين قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل تريزيجيه أول أهدافه مع الريان في دوري أبطال آسيا.

وفي 18 مباراة خاضهم بقميص الرهيب نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم بمختلف المسابقات.

وكان تريزيجيه قد أتم انتقاله إلى الأهلي المصري بداية من الموسم المقبل وتحديدا من منافسات كأس العالم للأندية.

دوري أبطال آسيا الريان محمود تريزيجيه
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