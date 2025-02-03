كرة طائرة - تحديد موعد مباريات السوبر المصري للسيدات

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 18:26

كتب : محمد سمير

طائرة الزمالك سيدات - نهائي بطولة إفريقيا

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن جدول مباريات كأس السوبر المصري للسيدات.

وتوج فريق سيدات الأهلي بلقب السوبر في آخر نسختين.

وتشارك أربعة فرق في بطولة السوبر المصري للسيدات وهم الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس.

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ويلعب الزمالك أمام سبورتنج، بينما تواجه سيدات الأهلي فريق الشمس في نصف النهائي.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر منافسات السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة.

وجاء موعد مباريات البطولة كالآتي:

الجمعة 14 فبراير

الزمالك × سبورتنج (6 مساء)

الأهلي × الشمس (8 مساء)

السبت 15 فبراير

تحديد المركزين الثالث والرابع (6 مساء)

النهائي (8 مساء)

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