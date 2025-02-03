نوير مستمر مع بايرن حتى 2026

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الاثنين تمديد عقد قائده مانويل نوير.

عقد مانويل نوير الحالي كان ينتهي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري.

وجدد نوير تعاقده مع البافاري حتى صيف 2026.

وقال ماكس إيبرل مدير بايرن: "مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في جيله وهو بالفعل رمز لنادي بايرن ميونيخ".

وأضاف "عندما تتحدث عن لعبة حراسة المرمى في عصرنا، فإنك تتحدث عن مانويل نوير، في جميع أنحاء العالم".

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكة، وما زال يلعب في صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

صاحب الـ38 عاما أعلن اعتزاله الدولي قبل عدة أشهر، بعد خوض 124 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا.

قبل أسابيع، قال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

ويحتل الفريق البافاري صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد51 نقطة، ويبتعد عن باير ليفركوزن وصيفه بفارق 6 نقاط.