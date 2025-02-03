خطوة نحو ثمن النهائي.. تريزيجيه يسجل في فوز الريان على العين بأبطال آسيا

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا في فوز الريان على العين بالجولة السابعة وقبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد "كأس النخبة".

تريزيجيه النادي : الريان الريان العين

وتغلب الريان خارج ملعبه على العين بهدفين مقابل هدف واحد ليقترب خطوة نحو ثمن النهائي.

وكان العين قد تقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدف كاكو في الدقيقة 42 من صناعة سفيان رحيمي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح محمود تريزيجيه في معادلة النتيجة بالدقيقة 51.

وخطف روجر جيديش نقاط المباراة لصالح الريان بهدف جديد في الدقيقة 75.

ورفع الريان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بينما يتذيل العين الترتيب برصيد نقطتين ويفقد حظوظه في التأهل.

وكان العين قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل تريزيجيه أول أهدافه مع الريان في دوري أبطال آسيا.

وفي 18 مباراة خاضهم بقميص الرهيب نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم بمختلف المسابقات.

وكان تريزيجيه قد أتم انتقاله إلى الأهلي المصري بداية من الموسم المقبل وتحديدا من منافسات كأس العالم للأندية.