انتظام محمود جهاد وأحمد حسام في مران الزمالك.. ومشاركة بنتايك

انتظم ثنائي الزمالك الجديد محمود جهاد وأحمد حسام في مران الفريق.

وعقد كريستيان جروس جلسة مع الثنائي قبل المران قبل انطلاقه للترحيب به والحديث عن الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع محمود جهاد قادما من فاركو وأحمد حسام قادما من الجونة لمدة 4 مواسم ونصف لكلا منهما.

وأصبح الثنائي أول صفقات الزمالك الشتوية.

وشهد المران أيضا مشاركة محمود بنتايك لاعب الفريق والذي كان قد تعرض لإصابة في الرأس ضد بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل بمباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.