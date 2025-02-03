انتظام محمود جهاد وأحمد حسام في مران الزمالك.. ومشاركة بنتايك

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

مران الزمالك

انتظم ثنائي الزمالك الجديد محمود جهاد وأحمد حسام في مران الفريق.

أحمد حسام

النادي : الزمالك

محمود جهاد

النادي : الزمالك

الزمالك

وعقد كريستيان جروس جلسة مع الثنائي قبل المران قبل انطلاقه للترحيب به والحديث عن الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع محمود جهاد قادما من فاركو وأحمد حسام قادما من الجونة لمدة 4 مواسم ونصف لكلا منهما.

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وأصبح الثنائي أول صفقات الزمالك الشتوية.

وشهد المران أيضا مشاركة محمود بنتايك لاعب الفريق والذي كان قد تعرض لإصابة في الرأس ضد بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل بمباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

محمود جهاد أحمد حسام الزمالك
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