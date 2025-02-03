خبر في الجول - الاتحاد يقترب من ضم لاعب وسط بلدية المحلة

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 17:48

كتب : هاني العوضي

احتفال إسلام مرزوق لاعب بلدية المحلة بهدفه ضد فاركو

يقترب فريق الاتحاد السكندري من ضم إسلام مرزوق لاعب وسط بلدية المحلة.

ويسعى الاتحاد السكندري لمواصلة تدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد توصل لاتفاق مبدئي لضم إسلام مرزوق لاعب وسط بلدية المحلة.

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وكان إسلام مرزوق قد انتقل إلى بلدية المحلة في صيف 2023 قادما من زد في صفقة انتقال حر.

ويتواجد بلدية المحلة في المركز الثالث عشر من دوري المحترفين عقب مرور 20 جولة برصيد 23 نقطة.

ويتأهل أول ثلاثة فرق من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

أما الاتحاد السكندري فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة عقب مرور 11 جولة في الدوري.

ويسعى الاتحاد للتواجد ضمن أول 9 مراكز والمنافسة على اللقب في النصف الثاني من الدوري.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام المصري يوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 في الدوري.

الدوري المصري الاتحاد السكندري بلدية المحلة إسلام مرزوق
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