أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم جواو فيليكس

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - مانشستر يونايتد وتشيلسي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ميلان توصل إلى اتفاق شفهي مع تشيلسي لضم جواو فيليكس.

وأوضح التقرير أن فيليكس سينتقل لميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن ميلان سيدفع راتب الدولي البرتغالي، بعدما رفض تشيلسي دفع جزء من راتب اللاعب.

أخبار متعلقة:
بعد حضوره دربي الغضب.. ميلان يعلن ضم سانتياجو خيمينيز توتنام يفوز بسباق ضم مهاجم بايرن تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة لاعب وسط بورتو رين يعلن ضم موسى التعمري

ويستعد جواو فيليكس في هذه الأثناء للخضوع للفحص الطبي في ميلان بعد حصوله على الضوء الأخضر من ناديه.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن النادي الإيطالي عرض على تشيلسي ضم اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مجانا.

وأفادت الصحيفة أن ميلان كذلك لا ينوي دفع الجزء الأكبر من راتبه وهو ما يرفضه تشيلسي حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن رفض النادي الإنجليزي دفع خورخي مينديز وكيل اللاعب لعقد اجتماع مع إدارة تشيلسي لإقناعه بتركه معارا إلى ميلان.

ويقود البرتغالي سيرجيو كونسيساو تدريب ميلان ولديه الرغبة في الحصول على خدمات فيليكس.

ولم يتدرب المهاجم تحت قيادة كونسيساو من قبل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 20 مباراة مع تشيلسي خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

وتمكن فيليكس من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

ولعب فيليكس مباريات تشيلسي بواقع 947 دقيقة.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة.

جواو فيليكس تشيلسي ميلان
نرشح لكم
بعد حضوره دربي الغضب.. ميلان يعلن ضم سانتياجو خيمينيز توتنام يفوز بسباق ضم مهاجم بايرن تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة لاعب وسط بورتو خبر في الجول – بعد تعثر انتقاله للبنك الأهلي.. المصري يتمم اتفاقه لاستعارة بوبو هدف الأهلي على بعد خطوة من الانضمام لـ وست بروميتش رين يعلن ضم موسى التعمري سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم أوكافور ولكن مارسيليا يحاول ضم بن ناصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات
أخر الأخبار
خبر في الجول - الاتحاد يقترب من ضم لاعب وسط بلدية المحلة 9 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم جواو فيليكس 29 دقيقة | ميركاتو
دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة بعد خسارة المقاولون وتعادل وي 38 دقيقة | الكرة المصرية
الجونة ينهي مغامرة تيم إف سي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
بعد حضوره دربي الغضب.. ميلان يعلن ضم سانتياجو خيمينيز ساعة | ميركاتو
توتنام يفوز بسباق ضم مهاجم بايرن ساعة | ميركاتو
تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة لاعب وسط بورتو ساعة | ميركاتو
بنشرقي يخوض تدريبه الأول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي 4 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي