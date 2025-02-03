دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة بعد خسارة المقاولون وتعادل وي

سقط المقاولون العرب أمام القناة بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ20 من مسابقة دوري المحترفين.

وفشل المقاولون في استعادة صدارة دوري المحترفين، بعد توقف رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث.

ويعود الفضل للقناة في الفوز بالمباراة إلى مودي شلاطة الذي سجل هدفي فريقه، فيما سجل للمقاولون محمد ماجد.

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وفي الجولة ذاتها تعادل بروكسي أمام وي سلبيا دون أهداف، ليفشل الأخير أيضا في انتزاع الصدارة.

ويتصدر وادي دجلة دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يحل وي في المركز الثاني بـ38 نقطة بفارق الأهداف أمام المقاولون العرب.

ورفع القناة رصيده لـ28 نقطة في المركز السابع، نفس رصيد بروكسي صاحب المركز التاسع بفارق الأهداف.

وحقق منتخب السويس الفوز على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف وحيد.

منتخب السويس رفع رصيده لـ20 نقطة في المركز الـ15، فيما توقف رصيد الترسانة عند 29 نقطة في المركز السادس.

وفاز الداخلية على حساب بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل للداخلية كريم ممدوح ومحمد سمارة وسجل للبلدية وحيد محسن.

الداخلية رفع رصيده لـ27 نقطة في المركز الـ11، فيما توقف رصيد البلدية عند 23 نقطة في المركز 13.

وفي مباريات أخرى في الجولة ذاتها، تعادل راية ولافيينا سلبيا دون أهداف، وديروط أمام كهربا الإسماعيلي 2-2، فيما حقق بترول أسيوط على حساب سبورتنج 2-1.

أما السكة الحديد مودرن فنجح في الفوز على حساب أسوان 2-1.

ويأتي ترتيب دوري المحترفين بعد 20 جولة كالتالي:

وادي دجلة 40 نقطة

وي 38 نقطة

المقاولون العرب 38 نقطة

أبو قير للأسمدة 37 نقطة

كهربا الإسماعيلية 34 نقطة

الترسانة 29 نقطة

القناة 28 نقطة

سكة حديد مودرن 28 نقطة

بروكسي 28 نقطة

أسوان 27 نقطة

الداخلية 27 نقطة

بترول أسيوط 27 نقطة

بلدية المحلة 23 نقطة

لافيينا 21 نقطة

منتخب السويس 20 نقطة

راية 19 نقطة

المنصورة 17 نقطة

طنطا 16 نقطة

ديروط 13 نقطة

سبورتنج 13 نقطة