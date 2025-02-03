الجونة ينهي مغامرة تيم إف سي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

تخطى الجونة مفاجآت منافسه تيم إف سي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي أقيمت على ملعب خالد بشارة في الجونة.

ونجح الجونة في الفوز بنتيجة 3-1 ليعبر إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس.

وتجاوز الجونة منافسه القناة في دور الـ32، فيما حقق تيم إف سي مفاجأة بالإطاحة بالاتحاد السكندري بهدفين نظيفين قبل أن تتوقف مغامرته أمام الجونة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح أكيم فافور في تسجيل هدف التقدم للجونة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 62.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل رضا صلاح الهدف الثاني للجونة برأسية سكنت شباك حارس تيم إف سي.

وازدادت الإثارة في الدقائق الأخيرة، إذ سجل عمر ضياء لاعب تيم إف سي هدفا رائعا بعدما تلقى عرضية سددها قبل أن تصل إلى الأرض قوية في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

حاول تيم إف سي إدراك التعادل، ولكن أنهى محمود عباس الوافد الجديد للجونة على آمال تيم إف سي بعدما تلقى كرة عرضية ولعبها في أقصى الزاوية البعيدة للحارس ليؤكد فوز فريقه بالمباراة.

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وحجز الجونة ثالث مقعد في دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد سيراميكا كليوباترا وإنبي.

ولم تقم بعد مباراتي المصري أمام وادي دجلة، وبيراميدز أمام المنصورة في دور الـ32 من البطولة.