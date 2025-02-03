الجونة ينهي مغامرة تيم إف سي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

الجونة

تخطى الجونة مفاجآت منافسه تيم إف سي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي أقيمت على ملعب خالد بشارة في الجونة.

ونجح الجونة في الفوز بنتيجة 3-1 ليعبر إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس.

وتجاوز الجونة منافسه القناة في دور الـ32، فيما حقق تيم إف سي مفاجأة بالإطاحة بالاتحاد السكندري بهدفين نظيفين قبل أن تتوقف مغامرته أمام الجونة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الجونة - أرنو يقود الهجوم أمام تيم إف سي مفاجأة كأس مصر كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر كأس مصر – الفوز الأول.. سموحة يتخطى زد وينتظر الفائز من الزمالك ومودرن سبورت

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح أكيم فافور في تسجيل هدف التقدم للجونة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 62.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل رضا صلاح الهدف الثاني للجونة برأسية سكنت شباك حارس تيم إف سي.

وازدادت الإثارة في الدقائق الأخيرة، إذ سجل عمر ضياء لاعب تيم إف سي هدفا رائعا بعدما تلقى عرضية سددها قبل أن تصل إلى الأرض قوية في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

حاول تيم إف سي إدراك التعادل، ولكن أنهى محمود عباس الوافد الجديد للجونة على آمال تيم إف سي بعدما تلقى كرة عرضية ولعبها في أقصى الزاوية البعيدة للحارس ليؤكد فوز فريقه بالمباراة.

وحجز الجونة ثالث مقعد في دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد سيراميكا كليوباترا وإنبي.

ولم تقم بعد مباراتي المصري أمام وادي دجلة، وبيراميدز أمام المنصورة في دور الـ32 من البطولة.

تيم إف سي الجونة كأس مصر الكأس
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب الثلاثي الأجنبي أمام المنصورة في الكأس انتظام محمود جهاد وأحمد حسام في مران الزمالك.. ومشاركة بنتايك خبر في الجول - الاتحاد يقترب من ضم لاعب وسط بلدية المحلة دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة بعد خسارة المقاولون وتعادل وي بنشرقي يخوض تدريبه الأول مع الأهلي خبر في الجول – بعد تعثر انتقاله للبنك الأهلي.. المصري يتمم اتفاقه لاستعارة بوبو خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بابافاسيليو لتدريب الفريق.. وموعد وصوله
أخر الأخبار
رغم حسم الصعود - أهلي جدة يهزم السد بثلاثية في أبطال آسيا 2 دقيقة | آسيا
قائمة بيراميدز - غياب الثلاثي الأجنبي أمام المنصورة في الكأس 18 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوار تصفيات إفريقيا بالفوز على بوروندي 19 دقيقة | كرة سلة
ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد تحكيم مواجهة إسبانيول 50 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري NBA – صفقة قوية أخرى.. فوكس يزامل ويمبانياما في سان أنطونيو ساعة | كرة السلة الأمريكية
إقامة النسخة الأولى من جيميرجي مصر للألعاب الإلكترونية تحت رعاية وزارة الرياضة ساعة | Gamers
بولونيا يتعاقد مع قائد ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه: نسعى لاستكمال مشوارنا في أبطال آسيا.. والفرق الكبيرة تمر بظروف ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 4 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت