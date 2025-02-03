بعد حضوره دربي الغضب.. ميلان يعلن ضم سانتياجو خيمينيز

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

سانتياجو خيمينيز

أعلن نادي ميلان التعاقد مع سانتياجو خيمينيز قادما من فينورد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويمتد عقد المهاجم مع ميلان لمدة 3 سنوات ونصف ويوجد خيار تمديده لموسم إضافي.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الروسونيري أبرم الصفقة مقابل 35 مليون يورو.

وحضر خيمينيز رفقة زلاتان إبراهيموفيتش مباراة ميلان ضد إنتر في دربي الغضب أمس الأحد والتي انتهت بهدف لكل فريق.

Santiago Gimenez Zlatan Ibrahimovic Milan

صاحب الـ 23 عاما شارك الموسم الجاري في 18 مباراة مع فينيورد سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3.

وانضم خيمينيز من كروز أزول المكسيكي لفينيورد في صيف 2022 ومنذ ذلك الحين خاض 104 مباراة سجل خلالها 64 هدفا وصنع 14.

وتوج بـ 3 ألقاب محلية هي الدوري الهولندي والسوبر الهولندي وكأس هولندا.

ومع منتخب المكسيك فاز بلقب الكأس الذهبية 2023.

وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية ضم ميلان كايل ووكر قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ميركاتو ميلان الدوري الإيطالي فينورد
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