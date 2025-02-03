توتنام يفوز بسباق ضم مهاجم بايرن

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 16:28

كتب : FilGoal

ماتياس تيل - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو يوم الاثنين أن الفرنسي ماتيس تيل مهاجم بايرن ميونيخ سينتقل إلى توتنام.

وأوضح التقرير أن تيل سينتقل إلى الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن اللاعب في طريقه إلى لندن للخضوع للكشف الطبي.

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وأوضحت التقارير خلال الأيام الأخيرة أن توتنام ينافس كل من تشيلسي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وأرسنال الذين يحاولون ضم اللاعب.

وأضافت التقارير أن هناك أندية من الدوري الألماني، والفرنسي ترغب في ضم اللاعب أيضا.

وأقترب تيل من الرحيل من بايرن بعدما أبلغ النادي برغبته في خوض تجربة جديدة.

وقال ماكس إيبرل المدير التنفيذي لبايرن في تصريحات للصحفيين: "تحدثنا في ديسمبر، وقال ماتيس إنه يريد اللعب باستمرار. الآن يقول إنه يريد الرحيل، لا يوجد ضغائن بيننا".

وكانت شبكة سكاي قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن ماتيس تيل قرر الرحيل عن ناديه فورا وأبلغ النادي بذلك.

وأوضح تقرير الأربعاء أن أرسنال يرغب في ضم المهاجم الفرنسي لتعويض غياب بوكايو ساكا وجابريل جيسوس للإصابة.

اللاعب الشاب لا يشارك كثيرا مع بايرن من انتقاله إلى الفريق في صيف 2022.

وذكر التقرير أن تيل اتخذ هذا القرار بعدما لم يشارك في أي دقيقة بالمباريات الثلاثة الاخيرة لبايرن.

وأفادت جريدة ليكيب أن تيل على رادار تشيلسي وأندية إنجليزية أخرى.

وأضاف تقرير الجريدة الفرنسية أن آينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا مهتمان أيضا بضم المهاجم الفرنسي الشاب.

على مدار موسمين ونصف لعب تيل مع بايرن 82 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 16 هدفا.

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