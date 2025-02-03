تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة لاعب وسط بورتو
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 16:21
كتب : FilGoal
نجح مانشستر سيتي في إقناع نادي بورتو البرتغالي بالتخلي عن لاعب الوسط نيكو جونزاليس في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير إسبانية.
نيكولاس جونزاليس
النادي : بورتو
سيتي حاول ضم اللاعب خلال الأيام الماضية لكن الصفقة لم تتم.
وذكرت جريدة La Voz de Galicia أن سيتي توصل لاتفاق مع النادي البرتغالي من أجل ضم اللاعب.
وأضاف التقرير أن سيتي وافق على دفع 60 مليون يورو لبورتو مقابل ضم البالغ من العمر 23 عاما.
اللاعب الإسباني سيصبح لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي في الساعات القليلة القادمة، حسب التقرير.
كما أفادت جريدة ريكورد أن نيكو جونزاليس غادر معسكر بورتو قبل ساعات من مواجهة ريو أفي استعدادا للانضمام إلى مانشستر سيتي.
ورجحت التقارير أن نيكو جونزاليس سيوقع على عقد يربطه بالفريق السماوي لمدة 5 سنوات ونصف.
وكانت جريدة ديلي ميل قد أوضحت أن إدارة سيتي جددت المفاوضات مع بورتو صباح يوم الاثنين، اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.
وأضاف التقرير أن سيتي سيحاول تخفيض المبلغ الذي يطلبه بورتو أو دفع المال في النهاية.
ويسعى الفريق السماوي لتعويض غياب الإسباني رودري الذي أثر كثيرا على نتائج مانشستر سيتي.
وكان مانشستر سيتي الذي يمر بموسم صعب، قد أبرم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.
فقد ضم كل من المهاجم عمر مرموش والمدافعان عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، من آينتراخت فرانكفورت ولانس وبالميراس على الترتيب.