بنشرقي يخوض تدريبه الأول مع الأهلي

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي

خاض المغربي أشرف بنشرقي جناح الأهلي الجديد تدريبه الأول مع الفريق يوم الاثنين.

وشهد مران الاثنين الظهور الأول لبن شرقي المنضم حديثا للأهلي.

بن شرقي تعرض لإصابة في العضلة الأمامية قبل أيام من انضمامه للأهلي.

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لكن اللاعب ظهر في مران الاثنين ليخوض التدريب الأول له مع الفريق قبل مباراة بتروجيت في الدوري المصري يوم الخميس.

وبدأ بنشرقي في تنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه ‏للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة‎.

وأكد احمد جاب الله طبيب الفريق الجهاز الطبي أن اللاعب سيستمر في تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.‏

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق قد أكد أن أشرف بنشرقي لم يشارك في ‏التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على ‏جاهزيته.‏

وأعلن الأهلي يوم الخميس الماضي عن تعاقده مع أشرف بنشرقي لمدة عامين ونصف، قادما في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

وبات بنشرقي سادس مغربي في تاريخ الأهلي والرابع بالموسم الحالي.

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

ولم ينضم أشرف بنشرقي لقائمة الأهلي في مواجهة مودرن سبورت، علم FilGoal.com أن بنشرقي خضع الأحد لكشف طبي بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الأهلي، للوقوف على جاهزيته الطبية ومن ثم تحديد البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة المقبلة.

أشرف بنشرقي الأهلي
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