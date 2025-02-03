قبل نهاية الانتقالات.. رومانو يكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن مستقبل كريستوفر نكونكو مع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب رومانو فإن نكونكو يرفض المغادرة على سبيل الإعارة في يناير.

وأفاد رومانو أن النادي الإنجليزي طلب 65-70 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل لاعبه الفرنسي.

وأوضح رومانو أن العروض التي قدمت لنكونكو للتعاقد معه بشكل دائم كانت من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد فقط، لكن لم تقترب أبدا من النجاح.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع تشيلسي في 29 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

ولعب نكونكو مباريات تشيلسي بواقع 1208 دقيقة.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع نكونكو قادما من لايبزيج في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.