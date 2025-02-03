خبر في الجول – بعد تعثر انتقاله للبنك الأهلي.. المصري يتمم اتفاقه لاستعارة بوبو

أتم نادي المصري اتفاقه مع نظيره بيراميدز لاستعارة محمد رضا (بوبو) لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com تعثرت مفاوضات انتقال بوبو إلى البنك الأهلي بعد خلاف مادي بين الناديان.

وتمكن النادي البورسعيدي من التوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يخض بوبو البالغ من العمر 24 عاما بيراميدز سوى 3 مباريات فقط هذا الموسم بواقع 180 دقيقة.

وكان محمد بوبو قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2023 قادما من مودرن فيوتشر.

ويرتبط بوبو بتعاقد مع بيراميدز حتى صيف 2028.

وخاض بوبو 29 مباراة مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق.

وساهم لاعب الوسط في خمسة أهداف مع بيراميدز بتسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.