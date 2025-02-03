خبر في الجول – بعد تعثر انتقاله للبنك الأهلي.. المصري يتمم اتفاقه لاستعارة بوبو

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 15:50

كتب : عمرو نبيل

محمد رضا بوبو

أتم نادي المصري اتفاقه مع نظيره بيراميدز لاستعارة محمد رضا (بوبو) لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com تعثرت مفاوضات انتقال بوبو إلى البنك الأهلي بعد خلاف مادي بين الناديان.

وتمكن النادي البورسعيدي من التوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
أحمد منصور: جاهز للمشاركة مع المصري.. الزمالك ظلمني وكنت على وشك الانضمام للأهلي خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتنافسان لضم يسري وحيد المصري يضم جون إيبوكا.. وفي الجول يكشف تفاصيل التعاقد الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بتروجت.. والقناة الناقلة

ولم يخض بوبو البالغ من العمر 24 عاما بيراميدز سوى 3 مباريات فقط هذا الموسم بواقع 180 دقيقة.

وكان محمد بوبو قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2023 قادما من مودرن فيوتشر.

ويرتبط بوبو بتعاقد مع بيراميدز حتى صيف 2028.

وخاض بوبو 29 مباراة مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق.

وساهم لاعب الوسط في خمسة أهداف مع بيراميدز بتسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

بوبو الدوري المصري المصري بيراميدز البنك الأهلي ميركاتو
نرشح لكم
أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم جواو فيليكس بعد حضوره دربي الغضب.. ميلان يعلن ضم سانتياجو خيمينيز توتنام يفوز بسباق ضم مهاجم بايرن تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة لاعب وسط بورتو هدف الأهلي على بعد خطوة من الانضمام لـ وست بروميتش رين يعلن ضم موسى التعمري سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم أوكافور ولكن مارسيليا يحاول ضم بن ناصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات
أخر الأخبار
خبر في الجول - الاتحاد يقترب من ضم لاعب وسط بلدية المحلة 8 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم جواو فيليكس 28 دقيقة | ميركاتو
دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة بعد خسارة المقاولون وتعادل وي 38 دقيقة | الكرة المصرية
الجونة ينهي مغامرة تيم إف سي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
بعد حضوره دربي الغضب.. ميلان يعلن ضم سانتياجو خيمينيز ساعة | ميركاتو
توتنام يفوز بسباق ضم مهاجم بايرن ساعة | ميركاتو
تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة لاعب وسط بورتو ساعة | ميركاتو
بنشرقي يخوض تدريبه الأول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي 4 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي