هدف الأهلي على بعد خطوة من الانضمام لـ وست بروميتش

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن وست بروميتش ألبيون اقترب من التعاقد مع تامر باني مهاجم راندرز.

وارتبط اسم تامر باني بالانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن الاتفاق تم بين الناديين مقابل 3.3 مليون جنيه إسترليني.

الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية يبلغ من العمر 21 عاما ويلعب في مركز المهاجم كما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

قبل أيام، كشفت صحيفة tipsbladet الدنماركية أن أندية الأهلي المصري وسيلتيك الأسكتلندي ونانت الفرنسي وأوه لوفين البلجيكي مهتمون بضم تامر باني لاعب رانردز الدنماركي.

وكان تامر باني قد انضم إلى راندرز الدنماركي في فبراير 2024 قادما من نادي B.93.

وأشار التقرير إلى وجود اهتمام من أكثر من ناد في مختلف الدوريات لضم تامر باني.

وخاض باني 15 مباراة في الدوري الدنماركي هذا الموسم وساهم في ستة أهداف.

وسجل باني هدفين وصنع 4 آخرين.

وخاض راندرز 17 جولة في الدوري الدنماركي ويتبقى 5 جولات حتى الآن.