خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بابافاسيليو لتدريب الفريق.. وموعد وصوله

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 15:12

كتب : عمرو نبيل

نيكوديموس بابافاسيليو

توصل نادي غزل المحلة لاتفاق مع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتعيينه كمدرب للفريق.

وأعلن المحلة منذ قليل إقالة شوقي غريب وجهازه المعاون.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة اتفق مع بابافاسيليو لتدريب في ولاية ثانية.

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وينتظر زعيم الفلاحين وصول بابافاسيليو غدا الثلاثاء لتسلمه تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقت سابق أن بابافاسيليو مرشحا لتدريب الفريق وكذلك التونسي أنيس بوجلبان.

ويعاني غزل المحلة من سلسلة نتائج سلبية تعرض لها مؤخرا أثرت على ترتيبه في الدوري المصري.

وتعرض زعيم الفلاحين لـ 5 هزائم متتالية في الدوري آخرها ضد فاركو بنتيجة 3-2 في الجولة 11.

وقاد شوقي غريب الفريق في 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 5 بجميع المسابقات.

وبدأ بابافسيليو الموسم في قيادة الاتحاد السكندري لكنه رحل بسبب سوء النتائج، وسبق أن قاد زعيم الفلاحين من قبل في الموسم قبل الماضي.

ودرب الفريق آنذاك في 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4، وقاد أيضا فرق وادي دجلة والبنك الأهلي.

فيما درب أنيس بوجلبان فرق الترجي الجرجيسي والصفاقسي واتحاد بن قردان في تونس من قبل، وستكون تلك أول تجربة له في مصر للاعب الأهلي السابق حال توصل لاتفاق.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن المركز الأخير.

بابافاسيليو غزل المحلة الدوري المصري شوقي غريب
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