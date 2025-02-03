سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم أوكافور ولكن

أنهى نادي نابولي اتفاقه مع نظيره ميلان للتعاقد مع نوح أوكافور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطالي، فإن نابولي توصل لاتفاق مع ميلان لضم المهاجم السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفادت الشبكة أن اللاعب أبدى موافقته على عرض نادي الجنوب.

وذكرت الشبكة أن نابولي ينتظر أولا موقف صفقة ألان سان ماكسيمان من أهلي جدة التي تواجه بعض العقبات، لكن حال حلها سيتم تفضيل اللاعب الفرنسي على أوكافور.

وكان لايبزيج قريبا من التعاقد مع أوكافور، لكن اللاعب واجه مشاكل في الفحوصات الطبية ولذلك فضل عدم إتمام التعاقد.

واتفق الطرفان على انتقال أوكافور إلى لايبزيج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء، في حالة عبور الكشف الطبي وهو ما لم يحدث.

حسب التقارير فقد اتفق لايبزيج مع ميلان على ضم المهاجم السويسري على سبيل الإعارة مقابل مليون أو مليون ونصف يورو.

وأوضحت التقارير أن هناك بند أحقية الشراء للايبزيج مقابل 25-28 مليون يورو.

وتعاقد ميلان مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو قادما من رد بول سالزبورج.

وشارك اللاعب النيجيري الأصل في 16 مباراة مع ميلان خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع هدفين.

وإجمالا لعب أوكافور 52 مباراة مع الروسونيري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.