"بحثا عن حلول".. غزل المحلة يعلن إقالة شوقي غريب

أعلن نادي غزل المحلة إقالة شوقي غريب المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وكشف المحلة في بيان رسمي له، أن التوفيق لم يحالف شوقي غريب وجهازه المعاون خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق.

وشدد بيان المحلة: "القرار لا يقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى".

ووجه شوقي غريب الشكر لجماهير المحلة التي ساندته طوال فترة تواجده في النادي، مؤكدا أنه كان يتمنى أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك.

وطالب غريب جماهير المحلة للالتفاف حول الفريق من أجل البقاء في الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين و7 هزائم.

وتولى شوقي غريب مسؤولية الجهاز الفني لغزل المحلة في الثامن من ديسمبر الماضي خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

وجاءت بداية شوقي غريب مع فريق المحلة جيدة بالفوز أمام زد في كأس الرابطة، والتعادل أمام الاتحاد والفوز أمام سموحة في الدوري.

إلا أن النتائج تراجعت في الفترة اللاحقة وتلقى 4 هزائم في بطولة الدوري أمام بيراميدز وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا وفاركو، لم يسجل خلالهم سوى هدفين وتلقى 8 أهداف.

ويلتقي غزل المحلة أمام مودرن سبورت يوم 6 فبراير الجاري في بطولة الدوري.