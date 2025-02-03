رونالدو: مبابي لا يعرف كيف يلعب كمهاجم

يرى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد لا يعرف كيف يلعب كمهاجم.

وقال الأسطورة البرتغالية لبرنامج الشيرينجيتو: "مركز المهاجم يجعل الأمر صعبا بعض الشيء على مبابي، لأنه لا يعرف كيف يلعب كمهاجم في رأيي، هذا ليس مركزه".

وأضاف "لو كنت في ريال مدريد، كنت سأعلمه كيف يلعب كمهاجم صريح، في الأصل لم أكن مهاجما، الناس ينسون أنني جناح، لكن اعتدت على اللعب كمهاجم".

وأنهى حديثه قائلا: "أحبه كثيرا، وليس فقط بسبب القصة التي عاشها عندما كان شابا، إذ كان يحب كريستيانو رونالدو كثيرا ومثله الأعلى، لكنني أراه حقا نجما وسيعطي لريال مدريد الكثير من اللحظات السعيدة".

ويحتل رونالدو صدارة هدافي الدوري السعودي بتسجيله 15 هدفا في 17 مباراة لعبها.

ولعب مبابي مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري 33 مباراة وتمكن من تسجيل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.