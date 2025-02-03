انتهت في كأس مصر - الجونة (3)-(1) تيم إف سي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة أمام تيم إف سي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتجاوز الجونة منافسه القناة في دور الـ32، فيما حقق تيم إف سي مفاجأة بالإطاحة بالاتحاد السكندري بهدفين نظيفين.

-------------

نهاية المباراة بفوز الجونة 3-1

ق 90+5.. جووووول محمود عباس يسجل الهدف الثالث للجونة بعد تسلم عرضية رائعة سددها في الشباك.

ق 90+2.. جووووول تقليص الفارق لـ تيم إف سي عن طريق عمر ضياء بتسديدة رائعة.

ق 88.. جوووووول الثاني للجونة من رأسية رضا صلاح تسكن الشباك.

ق 71.. محمد علاء حارس الجونة يتصدى لتسديدة قوية من ضربة مباشرة لصالح تيم إف سي ليحافظ على تقدم فريقه.

ق 62.. جووووول أكيم فافور يسجل هدف التقدم للجونة بتسديدة صاروخية تسكن الشباك.

ق 53.. حارس تيم إف سي يتألق ويتصدى لتسديدة أكيم فافور.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 4.. تصويبة صاروخية من نور السيد من ضربة حرة مباشرة تصدى لها الحارس ببراعة.

بداية المباراة