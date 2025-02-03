تشكيل الجونة - أرنو يقود الهجوم أمام تيم إف سي مفاجأة كأس مصر
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 14:18
كتب : FilGoal
أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه لمواجهة تيم إف سي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وتجاوز الجونة منافسه القناة في دور الـ32، فيما حقق تيم إف سي مفاجأة بالإطاحة بالاتحاد السكندري بهدفين نظيفين.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد علاء
الدفاع: أحمد شوشة - أحمد العش - أليو جاتا - عصام صبحي
الوسط: نور السيد - رضا صلاح - محمد عماد - علي الزاهدي
الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - أكيم فافور
وحسم فريقا سيراميكا كليوباترا وإنبي التأهل إلى ربع نهائي الكأس، فيما لم تقم بعد مباراتي المصري أمام وادي دجلة، وبيراميدز أمام المنصورة في دور الـ32 من البطولة.
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