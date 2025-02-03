مدافع نيوكاسل يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس.. والتفاصيل المالية

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 13:39

كتب : FilGoal

لويد كيلي

أعلن نادي يوفنتوس خضوع لويد كيلي مدافع نيوكاسل للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن قيمة الإعارة تبلغ 3 ملايين يورو مع وجود بند إجبارية الشراء مقابل 14 مليون يورو.

ويبلغ كيلي من العمر 26 عاما وانضم لنيوكاسل منذ الصيف الماضي.

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وتعاقد معه النادي الإنجليزي دون مقابل قادما من بورنموث، وبالتالي سيكسب ماديا بعد 6 أشهر فقط من تواجده مع الفريق.

وشارك كيلي في 14 مباراة نيوكاسل وصنع هدفا.

ولعب كيلي مباريات نيوكاسل بواقع 596 دقيقة.

وفي حال نجاحه في الفحوصات الطبية وانضمامه للبيانكونيري بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الأولى له خارج إنجلترا.

ومثل المدافع الجامايكي الأصل الفئات العمرية المختلفة لمنتخب إنجلترا.

ولم يلعب كيلي من قبل للمنتخب الأول للأسود الثلاثة، وبالتالي لمنتخب جاماياكا الأمل في الحصول على خدماته.

وضم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية كل من ألبيرتو كوستا وريناتو فيجا وراندال كولو مواني.

ميركاتو لويد كيلي الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي يوفنتوس نيوكاسل
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