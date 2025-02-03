أحمد منصور: جاهز للمشاركة مع المصري.. الزمالك ظلمني وكنت على وشك الانضمام للأهلي

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

المصري ضد سموحة

أعلن أحمد أيمن منصور لاعب المصري جاهزيته للمشاركة في المباريات بعد عودته من الإصابة.

وتعرض اللاعب للإصابة في مارس 2024 بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة زد في الموسم الماضي من الدوري المصري.

وأوضح منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "خضت 3 مباريات ودية وقت التوقف الدولي وجاهز للعب والمشاركة في المباريات".

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وأكمل "هدف المصري هذا الموسم الفوز ببطولة، والمصري وسيراميكا وبتروجت هم أفضل 3 فرق هذا الموسم في الدوري".

وعن مستحقاته، رد: "حصلت على عقدي كاملا مع المصري، وكامل أبو علي تكفل بكامل تكاليف العملية الجراحية".

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

وتأهل المصري للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف الزمالك.

وعن فترته خلال تواجده في ناشئي نادي الزمالك: "ظُلمت في الزمالك بسبب أنني ابن أيمن منصور، بقيت لمدة موسم كامل أتدرب فقط ولم يتم قيدي، وكنت أتلقى استدعاء من منتخبات الناشئين ولكن لا يبلغني أحد في النادي".

وأضاف "تم تصعيدي للفريق الأول في الزمالك ولكن لم أحصل على فرصتي للعب".

وكشف نجل أيمن منصور نجم الزمالك السابق عن سبب فشل انتقاله للأهلي: "كنت على وشك الانضمام للأهلي لولا إصابتي بقطع في الرباط الصليبي".

وأتم منصور حديثه عن فرص بيراميدز في التتويج بالدوري: "بيراميدز لا ينقصه شيء، ولو يملك 5 % فقط من جماهير الأهلي والزمالك سيحصلون على بطولات بسهولة

ولعب أحمد منصور في صفوف بيراميدز خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

المصري أحمد أيمن منصور
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