مواعيد مباريات الاثنين 3 فبراير.. تريزيجيه وكأس مصر وتشيلسي

تلعب مباراة دور الـ16 من كأس مصر بين الجونة وتيم إف سي.

وعلى الجانب الآخر يخوض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه الريان مباراة في دور الدوري من دوري أبطال آسيا.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

كأس مصر

الجونة × تيم إف سي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا على أون تايم سبورتس.

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين × الريان.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ظهرا على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

النصر × الوصل.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × وست هام.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

جيرونا × لاس بالماس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.