وكيل جروس يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك والخلاف مع شيكابالا

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 01:10

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك حقيقة ما تردد عن رحيله أو تغيير منصبه.

وقال حبشي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لا يوجد أي شيء مثل هذا. الرجل مستمر في عمله ويواصل بناء الفريق".

وأضاف "جروس لم يجتمع مع الإدارة بعد الخسارة أمام بيراميدز ولم يحدث أي شيء على الإطلاق".

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وأوضح "لم تطرح فكرة تحويل جروس إلى منصب المدير الرياضي واستقدام مدير فني آخر، وأي تعديل كهذا يستلزم عقدا جديدا".

أما عن أنباء الخلاف مع محمود عبد الرازق شيكابالا قال: "ليست لدي معلومة بخلافات مع لاعب معين ولكن بصفة عامة من الطبيعي للاعب الذي لا يشارك ألا يكون سعيدا".

وكشف "بالتأكيد المدرب بحاجة لتدعيمات في صفوف الفريق".

واختتم "عقد جروس مستمر لنهاية الموسم الحالي مع بند يسمح بتمديده لموسم آخر باتفاق الطرفين".

وخسر الزمالك من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

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