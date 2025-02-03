أحمد سامي يكشف حقيقة وقوفه ضد انتقال ربيعة إلى الزمالك

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد ربيعة

نفى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ما تردد عن منعه لمدافع الفريق محمد ربيعة عن الانتقال إلى الزمالك.

وقال سامي في تصريحاته للقناة الأولى: "حين يريد أحد الأندية التعاقد مع لاعب يجب أن يراسل إدارة الفريق الآخر. هذه الخطوة لم تتم أصلا".

وأضاف "ربما فقط تحدثوا مع وكيله. رأيي الفني سيؤخذ بعد وصول عرض رسمي وهو ما لم يحدث بعد".

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وأوضح "لم أقف في طريق ربيعة وأنا حين يأتيني لاعب ويرى أن الانتقال سيكون حلم حياته فدائما أحقق له هذا الحلم".

وواصل "لن أقف في طريق أي لاعب والأمر ذاته انطبق على رحيل حسام حسن إلى مودرن سبورت، والإدارة رأت استفادة جميع الأطراف من هذا الانتقال".

وأكمل "لا يوجد لاعب يلعب رغما عنه، ولن تربط اللاعب حتى يلعب معك".

واختتم "نستعد لتدعيم الفريق في هذه الفترة المكثفة وستكون صفقات مفيدة لنا".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وخسر الزمالك من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

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