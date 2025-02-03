خبر في الجول - بابافسيليو وبوجلبان مرشحان لتدريب غزل المحلة

ترشح اسم القبرصي نيكوديموس بابافسيليو والتونسي أنيس بوجلبان لتدريب غزل المحلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي مرشح لقيادة الفريق فنيا خلفا لشوقي غريب.

ويعاني غزل المحلة من سلسلة نتائج سلبية تعرض لها مؤخرا أثرت على ترتيبه في الدوري المصري.

وتعرض زعيم الفلاحين لـ 5 هزائم متتالية في الدوري آخرها ضد فاركو بنتيجة 3-2 في الجولة 11.

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وقاد شوقي غريب الفريق في 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 5 بجميع المسابقات.

وبدأ بابافسيليو الموسم في قيادة الاتحاد السكندري لكنه رحل بسبب سوء النتائج، وسبق أن قاد زعيم الفلاحين من قبل في الموسم قبل الماضي.

ودرب الفريق آنذاك في 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4، وقاد أيضا فرق وادي دجلة والبنك الأهلي.

فيما درب أنيس بوجلبان فرق الترجي الجرجيسي والصفاقسي واتحاد بن قردان في تونس من قبل، وستكون تلك أول تجربة له في مصر للاعب الأهلي السابق حال توصل لاتفاق.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن المركز الأخير.