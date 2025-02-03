خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتنافسان لضم يسري وحيد

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 00:37

كتب : عمرو نبيل

يسري وحيد - طلائع الجيش ضد الأولمبي

يتنافس المصري والبنك الأهلي من أجل ضم يسري وحيد في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الناديين قدما عرضا من أجل ضم جناح طلائع الجيش.

وحدد طلائع الجيش 40 مليون جنيه لبيع لاعبه.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أنه قد تم عرض يسري وحيد جناح طلائع الجيش على النادي الأبيض.

وهناك إعجاب مبدئي باللاعب، ليبقى القرار النهائي بشأن ضمه من عدمه بين يدي المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

لاعب شبين الأسبق يشغل أكثر من مركز أبرزها الظهير والجناح الأيسر، وسجل مع الترسانة 6 أهداف في موسم 2022-2023 بالدرجة الثانية ليصبح في صدارة ترتيب هدافي فريقه.

وانضم وحيد إلى طلائع الجيش قادما من الترسانة في موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل.

ثم سدد نادي طلائع الجيش مليون جنيه إلى نادي الترسانة لتفعيل بند شراء يسري وحيد في صيف 2024.

وحسم الزمالك صفقتين حتى الآن، هما أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

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