أستون فيلا يتعاقد مع راشفورد

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع ماركوس راشفورد قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم النادي التعاقد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء.

وسيتحمل أستون فيلا 70% من إجمالي راتبه مع مانشستر يونايتد.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0 — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 2, 2025

وحسب التقارير الصحفية فإن أحقية الشراء تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة تفعيل ذلك البند سيوقع راشفورد على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة.

ولم يشارك راشفورد في آخر 12 مباراة مع مانشستر يونايتد إذ غاب عن قائمة الشياطين الحمر تحت قيادة روبن أموريم منذ ذلك الحين.

ويمتد تعاقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028 ويعد من أكثر اللاعبين تقاضيا للرواتب في إنجلترا بـ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وارتبط اسم راشفورد في يناير الجاري بالانتقال لبرشلونة وميلان وبوروسيا دورتموند.

صاحب الـ 27 عاما خاض 24 مباراة هذا الموسم سجل 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.