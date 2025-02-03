جالاتاسراي يضم موراتا
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 00:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي جالاتاسراي التركي ضم الإسباني ألفارو موراتا من ميلان الإيطالي حتى يناير 2026.
ألفارو موراتا
النادي : جالاتا سراي
وانضم موراتا بقيمة 6 ملايين يورو تُدفع لميلان، وسيحصل اللاعب على 6 ملايين يورو كراتب.
وفي حال فعّل النادي بند الشراء الرسمي سيدفع 8 ملايين يورو على 6 أقساط.
وسيرتدي الدولي الإسباني القميص رقم 77 بقميص جالاتاسراي.
✍️ Álvaro Morata, Galatasaray’da! 💛❤️ pic.twitter.com/LUuCTN600V— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025
ويفسح انتقال موراتا لصفوف جالاتا سراي الباب لميلان لضم سانتياجو خيمينيز قادما من فينيورد الهولندي لتعزيز الهجوم.
ويتصدر جالاتاسراي الدوري التركي برصيد 54 نقطة من 20 مباراة بفارق 3 نقاط عن غريمه فنربخشة.
موراتا البالغ 32 عاما انضم لميلان مقابل 12 مليون يورو قادما من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي.
وخلال 6 أشهر خاض 25 مباراة بقميص الروسونيري سجل 6 وصنع 2 في جميع المسابقات وتوج بالسوبر الإيطالي.
وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية ضم ميلان كايل ووكر قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.