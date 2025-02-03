جالاتاسراي يضم موراتا

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

جالاتاسراي - ألفارو موراتا

أعلن نادي جالاتاسراي التركي ضم الإسباني ألفارو موراتا من ميلان الإيطالي حتى يناير 2026.

وانضم موراتا بقيمة 6 ملايين يورو تُدفع لميلان، وسيحصل اللاعب على 6 ملايين يورو كراتب.

وفي حال فعّل النادي بند الشراء الرسمي سيدفع 8 ملايين يورو على 6 أقساط.

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وسيرتدي الدولي الإسباني القميص رقم 77 بقميص جالاتاسراي.

ويفسح انتقال موراتا لصفوف جالاتا سراي الباب لميلان لضم سانتياجو خيمينيز قادما من فينيورد الهولندي لتعزيز الهجوم.

ويتصدر جالاتاسراي الدوري التركي برصيد 54 نقطة من 20 مباراة بفارق 3 نقاط عن غريمه فنربخشة.

موراتا البالغ 32 عاما انضم لميلان مقابل 12 مليون يورو قادما من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي.

وخلال 6 أشهر خاض 25 مباراة بقميص الروسونيري سجل 6 وصنع 2 في جميع المسابقات وتوج بالسوبر الإيطالي.

وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية ضم ميلان كايل ووكر قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ميلان ألفارو موراتا جالاتاسراي
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