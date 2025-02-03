جالاتاسراي يضم موراتا

أستون فيلا يتعاقد مع راشفورد

روما يحرم نابولي من الابتعاد بالصدارة بالتعادل في دربي الشمس

كونسيساو: الإعلام يريد رحيلي من ميلان.. واللاعبون لم يلعبوا كما أريد

بي إن: التعمري إلى رين الفرنسي

مدرب نانت يشيد بـ مصطفى محمد بعد هدف الفوز ضد ريمس

أرتيتا: هذا يوم خاص.. وأحيانا تحتاج للتوفيق على الكفاءة

جوارديولا: ليس سهلا على مرموش التأقلم هكذا.. وواجهنا مشكلة في آخر 20 دقيقة ضد أرسنال

الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ريمس