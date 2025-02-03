روما يحرم نابولي من الابتعاد بالصدارة بالتعادل في دربي الشمس

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

أنخيلينيو - روما

تعادل روما مع نابولي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في دربي الشمس في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز ليوناردو سبيناتزولا لنابولي، بينما سجل أنخيلينيو لروما.

وأوقف روما غريمه نابولي من سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري والتي وصل إلى 7 مباريات على التوالي.

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ولعب سبيناتزولا في روما وانتقل إلى نابولي في الصيف الماضي دون مقابل، لكن سجل أول أهدافه في الموسم الحالي مع نابولي.

وحرم روما خصمه نابولي من الابتعاد بالصدارة خاصة بعد تعادل إنتر مع غريمه ميلان بهدف لكل في دربي الغضب.

وافتتح سبيناتزولا النتيجة في الدقيقة 29 بعدما سدد الكرة أعلى حارس المرمى، عقب تمريرة من جوان جيسوس الذي لعب لروما من قبل.

وتعادل أنخيلينيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني بعد عرضية من أليكسيس سالميكيرس استقبلها أنخيلينيو بتسديدة مباشرة في المرمى.

وبهذا التعادل وصل نابولي للنقطة 54 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويبتعد عن إنتر وصيفه بفارق 3 نقاط.

وارتفع رصيد روما للنقطة 31 في المركز التاسع.

روما نابولي الدوري الإيطالي أنخيلينيو
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