لاعب إنبي يقضي فترة معايشة في نوتينجهام فورست
الأحد، 02 فبراير 2025 - 23:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنبي عن سفر لاعبه الشاب عمر العزب إلى إنجلترا لقضاء فترة معايشة مع نادي نوتينجهام فورست.
وكشف إنبي أن لاعبه عمر العزب مواليد 2007 سيقضي بداية من اليوم الأحد فترة معايشة مع النادي الإنجليزي.
وفي حالة إعجاب النادي الإنجليزي باللاعب سيتم التعاقد معه.
وكان محمد السيد لاعب منتخب الشباب والزمالك تلقى عرضا لقضاء فترة معايشة مع نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي أيضا لكنها لم تكتمل.
ويقدم نوتينجهام فورست مستوى مميز في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري ويحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
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