كونسيساو: الإعلام يريد رحيلي من ميلان.. واللاعبون لم يلعبوا كما أريد

ادعى سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان أن وسائل الإعلام تريد رحيله.

وتعادل إنتر مع منافسه ميلان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب البرتغالي لـ DAZN: "حاولنا الضغط بشكل أعلى قليلا في الشوط الأول، لكن لم يطبق أي لاعب ما أريده، لذلك تركنا مساحة مهمة للهجمات المرتدة".

وأضاف "أحب الضغط العالي وعدم السماح للخصوم بالخروج بالكرة، سجلنا بعد أن فاز تامي أبراهام بالكرة في أعلى الملعب، يجب أن نعمل على هذا".

وواصل "كنا بحاجة إلى المزيد من اللياقة البدنية، لذلك وضعت أليكس خيمينيز في مركز الجناح ويونس موسى في الوسط".

وأكمل "نحن ميلان ويجب على اللاعبين هنا تحمل هذه المسؤولية للاحتفاظ بالكرة وإيقاف المنافسين وعدم السماح لهم بالوصول إلى مرمانا كثيرا".

وأنهى حديثه قائلا: "إقالتي؟ لا يزال لدي أمتعة في سيارتي في حين أن وسائل الإعلام يريدون إبعادي بالفعل، كان هناك الكثير من الضجيج، لكن بعض الأشياء غير صحيحة".

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 51 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما ارتفع رصيد ميلان للنقطة 35 في المركز الثامن.