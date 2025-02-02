المصري يضم جون إيبوكا.. وفي الجول يكشف تفاصيل التعاقد

أعلن نادي المصري ضم النيجيري جون إيبوكا قادما من سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com انضم اللاعب بشكل نهائي من سيراميكا للمصري بعدما تنازل عن جزء من مستحقاته للأول.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لنهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي مع الفريق البورسعيدي.

ودعّم المصري صفوفه بأولى الصفقات لتعويض غياب محمد الشامي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

مرحباً بك في مدينة النسور 🦅 چون إيبوكا مصراوي 💚 Welcome to the city of eagles 🦅 John Ebuka 💚#شجع_النسور | #AlMasrysc pic.twitter.com/zCPvpJHawF — Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 2, 2025

صاحب الـ 28 عاما اكتفى بخوض 10 دقائق فقط منذ بداية الموسم بقميص سيراميكا.

وارتبط اسم إيبوكا للانضمام لفرق ليبية في الفترة الماضية دون أن يتم التعاقد.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

وسجل مع الفريق البترولي 25 هدفا وصنع 6 في 67 مباراة.

ومع سيراميكا في موسم 2023-2024 لعب إيبوكا 38 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وفاز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية.

ويستعد المصري للقاء الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.

فيما ينتظر نتيجة القرعة لمعرفة هوية منافسه في دور ربع نهائي الكونفدرالية.