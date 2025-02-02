المصري يضم جون إيبوكا.. وفي الجول يكشف تفاصيل التعاقد

الأحد، 02 فبراير 2025 - 23:32

كتب : عمرو نبيل

جون إيبوكا - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أعلن نادي المصري ضم النيجيري جون إيبوكا قادما من سيراميكا كليوباترا.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
المصري

وحسبما علم FilGoal.com انضم اللاعب بشكل نهائي من سيراميكا للمصري بعدما تنازل عن جزء من مستحقاته للأول.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لنهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي مع الفريق البورسعيدي.

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ودعّم المصري صفوفه بأولى الصفقات لتعويض غياب محمد الشامي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

صاحب الـ 28 عاما اكتفى بخوض 10 دقائق فقط منذ بداية الموسم بقميص سيراميكا.

وارتبط اسم إيبوكا للانضمام لفرق ليبية في الفترة الماضية دون أن يتم التعاقد.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

وسجل مع الفريق البترولي 25 هدفا وصنع 6 في 67 مباراة.

ومع سيراميكا في موسم 2023-2024 لعب إيبوكا 38 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وفاز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية.

ويستعد المصري للقاء الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.

فيما ينتظر نتيجة القرعة لمعرفة هوية منافسه في دور ربع نهائي الكونفدرالية.

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