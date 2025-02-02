حازم إمام: لم نتفق مع أي لاعب لضمه لـ الزمالك.. وهكذا تتم عملية التعاقدات

أقر حازم إمام عضو لجنة الكرة بـ الزمالك أن لم يتم الاتفاق مع أي لاعب لضمه.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "شرف لي العمل في الزمالك، عندما هاتفوني لصعوبة الأوضاع، وبالتالي لم أتأخرعن النادي".

وكشف "معي ميدو ونادر السيد ومحمد أبو العلا وهيثم فاروق في اللجنة".

وأوضح "نتواصل مع حسين لبيب بصفته رئيس النادي وعمرو الجنايني كعضو في لجنة الاستثمار لمعرفتهما الكاملة بالأوضاع المادية في النادي ونتلقى القرار النهائي بشأن قدرة النادي المادية من التعاقد مع أي لاعب".

وأكمل "التعاقد مع لاعبين في الوقت الحالي صعب بسبب انتهاء فترة الانتقالات في أكثر من دوري ولذلك لن يستطيع أي ناد تعويض لاعبه الذي ينتقل لناد آخر".

وأكد "لم يتم الانتهاء من الاتفاق مع أي لاعب، توجد في المفاوضات متغيرات بشكل مستمر".

وواصل "لا أعرف هل ستستمر هذه اللجنة أم لا بعد فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعتقد أن الصفقات ستزيد عن 5 مع تعاقدنا مع محمود جهاد وأحمد حسام".