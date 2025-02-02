بنشرقي: تنازلت عن مستحقاتي للانضمام لـ الأهلي.. وأشكر الخطيب ومرتجي

عبر المغربي أشرف بنشرقي عن سعادته بالانتقال لصفوف الفريق الأحمر، مشددا على أنه تنازل عن مستحقاته مع ناديه السابق الريان القطري من أجل إتمام الصفقة.

أشرف بنشرقي النادي : الأهلي الأهلي

وقال بنشرقي عبر قناة الأهلي: "أتمنى أن أسعد جماهير الأهلي وأساعد مع لاعبي الفريق الحاليين في تحقيق الإنجازات".

وأضاف "جمهور الأهلي قبل أن انضم للفريق كان يخبرني أنه يحبني رغم أنني كنت لاعبا ضمن صفوف الفريق المنافس".

وواصل "شاهدت حب جمهور الأهلي الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في الملعب مع الجمهور في المدرجات وكنت في غاية السعادة".

وأكمل "كانت هناك مفاوضات مع الأهلي منذ سنة والحمد لله الأمور تمت في الوقت المناسب وانتقلت للفريق الأحمر".

وأوضح "تريزيجيه لاعب كبير ومحترم وكنت أول من استقبلته في الريان وأنا أعرفه منذ فترة طويلة، ومن الحب الذي شاهدته من المصريين لي كنت أرغب في رد هذا الحب له، تريزيجيه نصحني بالانضمام للأهلي وبعدما علمت أنه سينضم للأهلي سعدت له".

وكشف "كان لدي بند في تعاقدي مع الريان أن أفسخ تعاقدي مقابل التنازل عن مستحقاتي ووافقت على ذلك حتى انتقل إلى ناد كبير وعريق ينافس على بطولات كبيرة مثل الأهلي".

وأكد " شاركت في مونديال الأندية سابقا مع الوداد وأي لاعب يتمنى تكرار هذا الأمر مجددا، وهذا ما سأفعله مع الأهلي".

وشدد "الأهلي ناد كبير وأي خصم يجب أن يخشى منه، ومن كان يعرف إنتر ميامي قبل أن ينضم له ميسي؟ وهذا ليس تكبر ومن المفترض أن يكون إنتر ميامي هو من يخشى الأهلي، أنا أثق في كلامي وهذه حقيقة لا أبالغ ولا أتحدث خارج النطاق".

وعن موعد عودته للملاعب قال: "إصابتي تعرضت لها مع الريان وهي خفيفة وتحتاج لـ10 أيام فقط، وغدا سأبدأ التأهيل مع طبيب الفريق حتى أعود في أسرع وقت ومن الممكن أن أتواجد في المباراة المقبلة".

واستطرد "من الرائع الانضمام لفريق يضم 3 لاعبين مغاربة مثل يحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري حتى أدخل في الأجواء سريعا وأعرف كيف تسير الأمور في الأهلي".

واستكمل "أشارك في أي مركز في الهجوم وليس لدي أي مشكلة، أريد شكر لاعبي الأهلي والمدربين والطاقم الطبي على هذا الاستقبال الرائع وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في الأهلي".

وعن مقابلته مع كولر قال: "كولر رحب بي في الأهلي وأخبرني أنه موجود إذا كنت في حاجة لأي شيء".

وخص بحديثه محمود الخطيب رئيس الأهلي قائلا: "أريد أن أشكر الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق لما قدماه من أجل أن ألعب في هذا النادي الكبير وأن أشكر جمهور الأهلي على كل هذا الحب الذي شاهدته منذ قدومي للقاهرة".

وتابع "رقم قميصي مع الأهلي سيكون مفاجأة".

وزاد "أتابع الدوري المصري بشكل مستمر وإمام عاشور لاعب مميز وهو دائما كان يراسلني وأنا في قطر".

وبسؤاله عن القلق من جماهير الزمالك رد قائلا: "منذ قدومي إلى مصر وقابلت الكثير من جماهير الزمالك وهم يحبوني ولن أنسى فترتي معهم وهذا شرف لي أنني لعبت للزمالك وحب جمهوره سيبقى دائما وسأظل أشكرهم حتى آخر حياتي".

وأتم تصريحاته "راضي عن قراري بالانتقال إلى الأهلي بنسبة مليون %، وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق، وأهم شيء في الأهلي أن أي لاعب يشارك أن يقدم كل ما لديه وأن نعمل جميعا حتى يفوز الفريق في المباراة".