الزمالك: لا يوجد خلاف مع والد زيزو.. والمكايدة في صفقة بنشرقي غير مقبولة

يرفض أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك فكرة المكايدة من قبل إعلاميين في انتقال أشرف بنشرقي إلى الأهلي.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس: "المجلس تعرض لهجوم كبير، لكن الضغوط أكبر مما يتخيل أي شخص، المستحقات كانت الأولوية عن التعاقد مع لاعبين".

وأضاف "فترة الانتقالات ستسير بطريقة جيدة ومرضية للجماهير".

وأكمل "زيزو نجم الفريق ومن الطبيعي عندما يفوز الفريق يتم تشجيعه والعكس صحيح مثلما حدث مع شيكابالا من قبل".

وواصل "أشعر أن زيزو سيجدد عقده، لأنه يسعى بأن يكون من أساطير النادي ورفض عروضا كبيرة من قبل، لكن من الوارد حدوث أي شيء في الكرة، ولا يوجد خلاف مع والده".

وشدد "صفقة بنشرقي؟ أعتقد أن جمهور الأهلي لم يكن سعيدا بارتداء عبد الله سعيد قميص الزمالك، لكن فكرة المكايدة من قبل إعلاميين كبار في السن والمقام غير مقبولة".

وأنهى حديثه قائلا: "كلما ضاقت الأمور على الزمالك، يجتمع المحبون للمساعدة وهذا يحدث دائما".

وخسر الزمالك من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.