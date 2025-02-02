الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ريمس

بمشاركة وهدف مصطفى محمد، تغلب نانت على مضيفه ريمس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي.

وتقدم نانت بهدف ماتيس أبلين في الدقيقة 42، بعد تمريرة من بيدرو شيريفيلا.

ولكن تمكن ريمس من التعادل بالنيران الصديقة، حيث سجل جان شارل كاستيليتو بالخطأ في شباكه في الدقيقة 45+1.

وسجل مصطفى محمد هدف الفوز في الدقيقة 70 بصناعة ماتيس أبلين.

وتلقى مصطفى بطاقة صفراء أثناء الاحتفال، ثم خرج في الدقيقة 72 ليأتي ديهمين أسوماني بدلا منه.

وتعرض جوزيف أوكومو لاعب ريمس للطرد في الدقيقة 94.

النتيجة تركت نانت في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن ريمس الثالث عشر الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

وبذلك يسجل مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن سجل هدف التعادل أمام ليون في الجولة الماضية.