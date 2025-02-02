إنزاجي: نستحق الحصول على ركلة جزاء والفوز ضد ميلان

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء وكذلك الفوز ضد ميلان.

وتعادل إنتر مع منافسه ميلان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورت: "كان اللاعبون رائعين، لكن كان هناك الكثير من الحظ السيئ ضدنا، مع إلغاء ثلاثة أهداف، وتسديد الكرة في القائم ثلاث مرات، ولم يتم احتساب ركلة جزاء واضحة حقا لتورام".

وأضاف "من الواضح أن هناك ندما، لأننا نريد دائما الفوز، لكن على الرغم من كل تلك الأحداث، لم نترك رؤوسنا تنهار وواصلنا الضغط".

وواصل "نحن نعلم أن ميلان خطير في الهجمات المرتدة، لقد ترك لنا بالاستحواذ على الكرة بنسبة 65% وكنا ندرك أنه سيكون هناك هجمتان أو ثلاث هجمات مرتدة كبيرة، لأن هذه هي قوتهم الرئيسية".

وأنهى حديثه قائلا: "واصلنا القتال واستحقينا أكثر من مجرد نقطة، لكن يجب ألا ننسى أبدا أننا كنا نواجه فريقا جيدا للغاية يضم لاعبين رائعين".

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 51 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما ارتفع رصيد ميلان للنقطة 35 في المركز الثامن.