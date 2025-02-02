طه عزت لـ في الجول: لا يوجد خطأ في قائمة الأهلي لمباراة مودرن

أوضح طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية حقيقة وجود خطأ في قائمة الأهلي لتشكيل مباراة مودرن سبورت في الدوري.

وقال طه عزت لـFilGoal.com: "قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت التي تم تسليمها إلى المراقب والحكام قبل اللقاء سليمة 100%".

وأضاف "ولا يوجد بها أي خطأ في التشكيل الأساسي أو اللاعبين البدلاء، وكان بها كريم الدبيس أساسي وعمر الساعي ضمن الاحتياطي".

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من المسابقة والتي أقيمت في ملعب السلام.

وكان الأهلي تعادل في آخر مباراتين أمام كل من فاركو وبيراميدز، قبل أن يفوز على مودرن سبورت.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ24 نقطة.

بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 7 في المركز الـ17 وقبل الأخير.