الزمالك يعلن موعد سفر المثلوثي لإجراء جراحة الرباط الصليبي

أعلن نادي الزمالك عن سفر التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق إلى ألمانيا غداً الاثنين بصحبة محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويأتي ذلك تمهيدا لخضوع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.

وكان حمزة المثلوثي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأنهى مسؤولو نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بسفر حمزة المثلوثي ورئيس الجهاز الطبي خلال الساعات الماضية.

صاحب الـ 32 عاما انتهى موسمه مع الأبيض بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت.

ولم يتخذ مسؤولو الزمالك قرارا برفع اسم حمزة المثلوثي من قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رفع اسم اللاعب من قائمة الأبيض في يناير الجاري مرتبط بضم لاعبين أجانب.

ويمتلك الزمالك مقعدا أجنبيا شاغرا إذ يضم الفريق كل من التونسي المثلوثي والمغربي محمود بنتايك والتونسي سيف الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك.

وفي حال ضم الزمالك ثنائي أجنبي في سوق الانتقالات الجارية فإن النادي سيرفع اسم المدافع التونسي من القائمة بعد الاتفاق معه.